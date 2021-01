Auxiliar de Zidane diz que ‘não há nada preocupante’ com Vinícius Jr. e ironiza ‘problema de idioma’ de Jovic

Brigando para não se distanciar do líder Atlético de Madrid, o Real Madrid entrará em campo neste sábado (30) com uma missão clara: tentar superar os desfalques diante do Levante, adversário desta rodada de LaLiga. Os merengues não terão Zinedine Zidane no banco de reservas, já que o treinador se recupera em isolamento após seu teste positivo para COVID-19.

Responsável por comandar a equipe na ausência do ex-jogador, David Bettoni, que é auxiliar do treinador, abriu o jogo sobre a situação de Vinicius Junior, que figurou apenas uma vez como titular do time em 2021, e vem recebendo poucos minutos em campo.

Segundo Bettoni, a ausência do brasileiro é apenas uma ocasião de temporada.

“Há momentos em que os jogadores têm menos destaque, vamos contar com todos. É um momento específico. Vinicius está treinando muito bem, não tem nada de preocupante”, disse.

Outro tema que fez parte da conversa entre Bettoni e os jornalistas foi Luka Jovic. Sem espaço no elenco merengue, o atacante foi cedido pelo Real Madrid ao Eintracht Frankfurt. Nesta semana, o jogador afirmou que parte do seu problema de adaptação passou pela dificuldade em se comunicar em espanhol.

“Não estudo mais espanhol. Comecei a aprender o idioma, mas agora não estou tendo mais” aulas, disse Jovic. “Zidane é muito bom no trato pessoal, mas é mais fácil para mim comunicar com Adi [Hütter, treinador] em inglês, já que não sou fluente em espanhol o suficiente para conversar bem com Zidane. Esse tipo de detalhe facilita para mim”.

Na entrevista coletiva desta sexta-feira, David Bettoni ironizou a resposta do atacante.

“Sempre tivemos facilidade para falar com nossos jogadores, a linguagem do futebol é simples. Não creio que tenhamos problemas com isso”.