Auxiliar do Coritiba lamenta falta de inteligência em empate com Fluminense

O auxiliar técnico Júlio Sérgio lamentou a falta de inteligência do Coritiba para assegurar a vitória no Couto Pereira no confronto pelo Brasileirão contra o Fluminense.

“Não podemos vacilar, tínhamos que ter sido mais inteligentes no jogo. É natural que eles procurassem mais espaços e se lançassem ao ataque”, disse o auxiliar que substituiu o técnico Gustavo Morínigo, infectado pela covid-19.

“O futebol é assim, a gente não pode perder a concentração por poucos segundos. Os jogadores se entregaram ao máximos, mas eles aproveitaram. Não temos que apontar o dedo. Tudo tem que ter coerência e continuidade”, completou.

A partida terminada em 3 a 3 deixou o Coxa na 18ª posição com 26 pontos, seis pontos atrás do Fortaleza, 17º colocado. A próxima partida será contra o São Paulo, sábado, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi.