Auxílio BEm: Governo pode retornar com o corte de salários e suspensão da jornada

Atualmente, a equipe econômica do governo analisa a possibilidade de uma nova liberação do programa que permitiu a suspensão dos contratos e a redução de jornada e salário durante a pandemia do coronavírus, o BEm (Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda).

Fontes do governo informaram que o retorno está em análise como uma opção para amenizar o aumento do desemprego no país. Entretanto, se o benefício for prorrogado, não será liberado aos mesmos moldes de 2020.

Em 2020, quando o governo editou a Medida Provisória 936, a principal finalidade foi evitar demissões em massa em razão da pandemia. A iniciativa possibilitou a redução de salário e jornada e a suspensão dos contratos com compensação salarial pelo governo.

Inicialmente, a medida estava prevista para durar três meses e a suspensão dos contratos por dois meses. No entanto, a medida foi prorrogada até o mês de dezembro.

Como ficaram os pagamentos dos benefícios para preservação de emprego em 2020: