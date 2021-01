Auxílio de R$ 300: Calendário de saque da primeira parcela desta quarta-feira (06)

Quem começou a receber o auxílio emergencial de R$ 600 em julho teve direito ao pagamento de apenas uma parcela da prorrogação de R$ 300. A Caixa Econômica Federal pagava até quatro parcelas da prorrogação do programa. Mas todas essas parcelas foram pagas apenas para quem começou a receber o benefício em abril e para quem faz parte do Bolsa Família.

Nesta quarta-feira (06), os beneficiários que nasceram em abril começarão a poder sacar e transferir o valor da primeira parcela de R$ 300, paga durante o ciclo 6. Além desse, o atual calendário de liberação de saque também abrange o de pagamentos do ciclo 5.

No ciclo 6, quem nasceu em abril recebeu o pagamento no dia 16 de dezembro. Confira abaixo todo o cronograma do ciclo 6 do auxílio, com todas as datas de pagamentos já feitos e liberação de saque, tanto as já feitas quanto as que ainda estão por vir.

Pagamento da primeira parcela de R$ 300

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 1ª parcela auxílio de R$ 300

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro