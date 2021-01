Auxílio de R$ 300: Calendário de saque da segunda parcela desta segunda-feira (11)

Os beneficiários que nasceram em maio poderão fazer o saque em espécie e transferência bancária direta da segunda parcela de R$ 300 do auxílio emergencial nesta segunda-feira (11). Essa foi a última parcela paga para quem começou a receber o programa em junho. Apesar desse grupo receber duas parcelas da prorrogação, a Caixa pagou até quatro parcelas de R$ 300 para outros beneficiários.

Antes da data em que o saque e a transferência ficam disponíveis, o dinheiro pode ser movimentado apenas digitalmente na conta poupança social digital. Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível fazer movimentações como pagamento de contas e boletos. O app também permite movimentação pelo Pix, sistema de pagamentos e transferências criado pelo Banco Central.

Confira abaixo todo o calendário do ciclo 6, o último, do auxílio emergencial, com as datas de pagamento e de liberação de saque e transferência.

Pagamento da segunda parcela de R$ 300

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 2ª parcela auxílio de R$ 300

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro