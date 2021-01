Auxílio de R$ 300: Calendário de saque da segunda parcela desta sexta-feira (15)

A segunda parcela de R$ 300 foi a última paga para os beneficiários do auxílio emergencial que começaram a receber o programa original, que pagava R$ 600 a cada mês, em junho. Mas a Caixa pagou até quatro parcelas de R$ 300, caso de quem começou a receber o programa em maio e em abril.

Nesta sexta-feira (15), quem nasceu em julho poderá começar a sacar a segunda parcela de R$ 300 em espécie, além de fazer transferência bancária. O valor foi depositado em conta poupança social digital da Caixa e, até agora, só podia ser movimentado digitalmente.

A Caixa Econômica Federal abriu as contas poupança social digital da Caixa de forma automática para todos os beneficiários do programa. Pelo aplicativo Caixa Tem, era possível fazer movimentações digitais, como pagamento de boletos e de contas. Veja abaixo todas as datas de pagamento e de liberação de saque do programa.

Pagamento da segunda parcela de R$ 300

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 2ª parcela auxílio de R$ 300

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro