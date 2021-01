Auxílio de R$ 600: Calendário de saque da segunda parcela desta segunda-feira (25)

Os beneficiários do auxílio emergencial que fizeram cadastro pelo site da Dataprev entre 27 de julho e 19 de outubro e por plataforma digital entre 26 de agosto e 16 de outubro receberam o pagamento de cinco parcelas de R$ 600. E o pagamento de quatro delas foi feito de uma só vez, na segunda metade de dezembro.

Apesar do pagamento já ter sido finalizado há semanas, os saques e transferências continuam sendo liberados até a próxima quarta-feira (27). Nesta segunda-feira (25), é a vez de quem nasceu em novembro ter direito a fazer as duas movimentações.

Os nascidos em dezembro receberam o pagamento final no ciclo 6 no dia 28 de dezembro. Desde então, as quatro parcelas de R$ 600 podiam ser movimentadas pelo app Caixa Tem, de forma digital pela conta poupança social. Confira abaixo o cronograma.

Pagamento da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcelas de R$ 600

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcelas do auxílio de R$ 600

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro