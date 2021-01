Auxílio de R$ 600: Calendário de saque da terceira parcela desta segunda-feira (04)

Quem teve o cadastro do auxílio emergencial reavaliado em outubro recebeu, no fim de dezembro, as três parcelas finais do programa de R$ 600. Isso significa que esses beneficiários não tiveram direito a nenhuma das parcelas da prorrogação de R$ 300, diferente de quem começou a receber o programa em abril ou faz parte do Bolsa Família.

Nesta segunda-feira (04), quem teve o cadastro reavaliado em outubro poderá começar a fazer o saque e transferência da segunda, terceira, quarta e quinta parcelas de R$ 600. A segunda parcela foi paga durante o ciclo 5 e as demais, durante o ciclo 6.

Esse cronograma desta segunda-feira (04) é válido apenas para quem nasceu em março. No ciclo 6, os beneficiários nascidos em março receberam pagamento do auxílio dia 14 de dezembro. Confira abaixo todas as datas desse ciclo.

Pagamento da 3ª, 4ª e 5ª parcelas de R$ 600

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 3ª, 4ª e 5ª parcelas do auxílio de R$ 600

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro