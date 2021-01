Auxílio de R$ 600: Calendário de saque desta quarta (13) para novos aprovados

Quem nasceu em junho pode começar a fazer saque do auxílio emergencial a partir dessa quarta-feira (13). O último grupo de aprovados do programa abrange diferentes tipos de beneficiários, que definem qual parcela foi paga no fim de dezembro.

Os beneficiários que fizeram contestação entre 14 e 23 de novembro receberam o pagamento de uma parcela de R$ 300, a única a que tiveram direito. Uma parcela de R$ 300 também foi paga para quem começou a receber o auxílio em julho mas teve o cadastro bloqueado. Já quem teve o cadastro reavaliado em novembro recebeu, de uma só vez, cinco parcelas de R$ 600.

Os beneficiários que nasceram em junho receberam o pagamento da última parcela do programa no dia 18 de dezembro. Os saques continuam sendo liberados até o dia 27 deste mês. Veja abaixo todas as datas do auxílio.

Pagamento do auxílio emergencial

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque do auxílio emergencial

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro