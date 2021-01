Auxílio de R$300 e R$600: Caixa autoriza mais um lote de saques nesta quarta, 20

Nesta quarta-feira, 20 de janeiro, a Caixa Econômica Federal (CEF) libera mais um saque do auxílio emergencial para quem recebeu o benefício em 2020, mas ainda não movimentou o valor. Hoje, um novo grupo de beneficiários poderá sacar o benefício de suas contas poupanças digitais.

Segundo o banco, as liberações serão feitas para cerca de 3,7 milhões de pessoas nascidas no mês de setembro, de acordo com o calendário que termina no final de janeiro.

Na última segunda-feira, 18 de janeiro, outros 3,6 milhões de brasileiros nascidos em agosto também foram autorizados a sacar o benefício. O cronograma de saques seguirá até 27 de janeiro, para os nascidos em dezembro.

Calendário de saques do auxílio emergencial

20 de janeiro de 2021: nascidos em setembro (quarta-feira);

22 de janeiro de 2021: nascidos em outubro (sexta-feira);

25 de janeiro de 2021: nascidos em novembro (segunda-feira);

27 de janeiro de 2021: nascidos em dezembro (quarta-feira).

Como sacar?

Para ter acesso ao valor disponibilizado, o beneficiário deverá fazer o login no app Caixa Tem, clicar na opção “saque sem cartão” e em seguida selecionar “gerar código de saque”. Após isso, será necessário confirmar sua senha para ter acesso ao código de saque.

O código, de acordo com a CAIXA, terá validade de uma hora e deve ser inserido nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. Após confirmação, o auxílio emergencial poderá ser sacado pelo beneficiário.