Auxílio de R$300 e R$600: CAIXA vai liberar mais 7 lotes do benefício em 2021

A Caixa Econômica Federal vai liberar o saque dos valores para os beneficiários do auxílio emergencial em mais oito datas ainda em janeiro. Ontem, 11, o banco liberou o saque do dinheiro para os nascidos em maio.

Em alguns casos, o banco disponibilizará o saque dos valores para beneficiários de dois meses de uma só vez. De acordo com a Caixa, a medida tem como objetivo acelerar o acesso dos aprovados ao dinheiro em espécie. A liberação dos saques acontecerá até o dia 27. Na ocasião, os valores estarão disponíveis para os aniversariantes de dezembro.

O próximo saque a ser liberado será para os beneficiários nascidos em junho. Os valores serão disponibilizados para saque e transferência na próxima quarta-feira (13). As próximas liberações acontecerão aos nascidos em julho (15), agosto (18), setembro (20), outubro (22), novembro (25) e dezembro (27).

Confira abaixo o calendário oficial de saques:

Mês do nascimento Data do saque Março 4 de janeiro Abril 06 de janeiro Maio 11 de janeiro Junho 13 de janeiro Julho 15 de janeiro Agosto 18 de janeiro Setembro 20 de janeiro Outubro 22 de janeiro Novembro 25 de janeiro Dezembro 27 de janeiro

Pagamentos

Os beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro já receberam os saques do ciclo 5 e 6 no dia 19 de dezembro, bem como os inscritos do Bolsa Família, que já finalizaram o calendário de pagamento.

O pagamento em conta poupança social digital já foi finalizado para todos os beneficiários do programa. Já a liberação dos saques e transferências acontecerá durante este mês de janeiro.

Auxílio emergencial em 2021?

Após a liberação dos saques no dia 27 de janeiro, estará encerrada oficialmente a liberação de pagamentos do auxílio emergencial. Até então, o benefício não foi prorrogado pelo Governo Federal, embora existam inúmeros projetos para prorrogação do benefício até março de 2021.