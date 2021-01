Auxílio de R$300 e R$600 em 2021: Caixa libera 3 saques na próxima semana

A Caixa Econômica Federal (CEF) vai efetuar a liberação de 10 saques em dinheiro do auxílio emergencial durante o mês de janeiro de 2021. Após realizar duas liberações nesta semana, entre os dias 11 e 15 da próxima semana, o banco vai liberar a retirada do benefício em três datas já definidas por meio de calendário.

Quem nasceu em maio terá acesso ao recurso na próxima segunda-feira, 11 de janeiro. Já os nascidos em junho vão receber o benefício em espécie na próxima quarta-feira, 13 de janeiro. Os nascidos em julho receberão o benefício na sexta-feira (15).

O banco avisa que não vai abrir suas agências aos finais de semana. Por isso, os saques acontecerão segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

O calendário de saques do auxílio emergencial de R$300 e R$300, a depender de quando o usuário teve o seu cadastro aprovado, vi dar cesso aos brasileiros aprovados que aguardam o dinheiro em espécie dos Ciclos 5 e 6, ou a 8ª e 9ª parcela, respectivamente.

A Caixa já criou um calendário específico para os beneficiários que já receberam o auxílio emergencial por meio de depósito em suas contas, mas que ainda estão aguardando o saque do benefício em dinheiro.

Pagamento para o público geral

Os beneficiários que não estão no programa Bolsa Família conta com um cronograma diferente, uma vez que os pagamentos para o grupo são feitos por meio de ciclos. A cada ciclo – são 6 no total -, todos recebem pelo menos uma parcela, independente de qual seja.

O calendário segue sendo feito por meio de duas etapas:

Na primeira parte, o dinheiro será depositado por meio da poupança digital e ficará liberado somente para pagamentos via Caixa Tem.

Na segunda parte, o auxílio é liberado para saques e transferências.

Vale destacar que as datas dos saques e transferências dos ciclos 5 e 6 são as mesmas, ou seja, o beneficiário poderá sacar ou transferir todo o dinheiro que sobrou das últimas parcelas do auxílio.

Ciclos

O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.

Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.

Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família.

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 5

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 6

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan Abril 16/dez 06/jan Maio 17/dez 11/jan Junho 18/dez 13/jan Julho 20/dez 15/jan Agosto 20/dez 18/jan Setembro 21/dez 20/jan Outubro 23/dez 22/jan Novembro 28/dez 25/jan Dezembro 29/dez 27/jan

