Auxílio de R$300 e R$600 em 2021 volta HOJE em todo o país; saiba quem recebe

Nesta sexta-feira, 22 de janeiro, a Caixa Econômica Federal realiza mais uma liberação de saques e transferências das últimas parcelas do auxílio emergencial para quem nasceu em outubro e não está cadastrado no programa Bolsa Família.

De acordo com informações da Caixa, os trabalhadores já haviam recebido os dois últimos depósitos no aplicativo Caixa Tem nos últimos meses de 2020.

No ciclo 6, o último previsto, pode haver o pagamento de parcelas acumuladas para completar os cinco depósitos —o mínimo a que todo beneficiário tem direito.

Quem teve o cadastro aprovado em novembro, por exemplo, vai receber as cinco parcelas de uma só vez durante o último ciclo de pagamento, mas fica sem nenhuma parcela do auxílio extensão (de R$ 300).

Pagamento para o público geral

Os beneficiários que não estão no programa Bolsa Família conta com um cronograma diferente, uma vez que os pagamentos para o grupo são feitos por meio de ciclos. A cada ciclo – são 6 no total -, todos recebem pelo menos uma parcela, independente de qual seja.

O calendário segue sendo feito por meio de duas etapas:

, o dinheiro será depositado por meio da poupança digital e ficará liberado somente para pagamentos via Caixa Tem. Na segunda parte, o auxílio é liberado para saques e transferências.

Vale destacar que as datas dos saques e transferências dos ciclos 5 e 6 são as mesmas, ou seja, o beneficiário poderá sacar ou transferir todo o dinheiro que sobrou das últimas parcelas do auxílio.

Ciclos

O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.

Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.

Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família.

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 5

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 6

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan Abril 16/dez 06/jan Maio 17/dez 11/jan Junho 18/dez 13/jan Julho 20/dez 15/jan Agosto 20/dez 18/jan Setembro 21/dez 20/jan Outubro 23/dez 22/jan Novembro 28/dez 25/jan Dezembro 29/dez 27/jan

Saques do auxílio emergencial vão continuar até 27 de janeiro

Os depósitos do auxílio emergencial, pago durante a pandemia do coronavírus, foram encerrados em dezembro. No entanto, o dinheiro segue sendo liberado em 2021. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelos pagamentos do benefício, serão liberados 10 pagamentos até 27 de janeiro.

As próximas liberações acontecerão aos nascidos em setembro (20), outubro (22), novembro (25) e dezembro (27).