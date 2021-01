Auxílio de R$300 e R$600 tem 7 datas CONFIRMADAS em 2021

Os depósitos do auxílio emergencial encerram no fim de 2020. No entanto, o saque vai continuar sendo feito neste mês de janeiro de 2021. Estão previstos, ao todo, nada menos que 7 saques do benefício assistencial, liberado para ser pago durante a pandemia da Covid-19.

Um calendário específico foi criado pela Caixa Econômica Federal para os beneficiários que já receberam o benefício, mas ainda aguardam a liberação do saque.

A Caixa vai liberar, em alguns casos, o dinheiro para beneficiários de dois meses de uma só vez. De acordo com a instituição financeira, a medida tem o objetivo de acelerar o acesso dos brasileiros aprovados ao dinheiro em espécie.

Caso o trabalhador tenha se cadastrado por meio do aplicativo ou site, a liberação do calendário de pagamentos do auxílio emergencial está sendo feita por meio de ciclos.

A cada ciclo – são 6 no total -, todos recebem pelo menos uma parcela, independente de qual seja. São duas etapas de pagamentos:

Inicialmente, o dinheiro será depositado por meio da poupança digital e ficará liberado somente para pagamentos via Caixa Tem.

Após isso, o auxílio é liberado para saques e transferências.

O calendário dos saques e transferências dos ciclos 5 e 6 é o mesmo, ou seja, o beneficiário poderá sacar ou transferir todo o dinheiro que sobrou das últimas parcelas do auxílio.

Veja o que será pago do auxílio emergencial em janeiro

Até o dia 11 de janeiro, serão 3 saques:

04 de janeiro de 2021: nascidos em março – 3,8 milhões recebem

06 de janeiro de 2021: nascidos em abril – 3,6 milhões recebem

11 de janeiro de 2021: nascidos em maio – 3,8 milhões recebem

Após isso, os saques do auxílio emergencial seguirão sendo liberados até 27 de janeiro. As próximas liberações acontecerão aos nascidos em junho (13 de janeiro), julho (15), agosto (18), setembro (20), outubro (22), novembro (25) e dezembro (27).

Após a liberação dos saques no dia 27 de janeiro, estará encerrada oficialmente a liberação de pagamentos do auxílio emergencial. Até então, o benefício não foi prorrogado pelo Governo Federal, embora existam inúmeros projetos para prorrogação do benefício até março de 2021.