Auxílio emergencial 2021: AUTORIZADO saque para NOVOS aprovados

Nesta sexta-feira (22), a Caixa Econômica Federal continua na reta final no cronograma de liberar saque em espécie e transferência bancária do auxílio emergencial. A parcela que terá o saque liberado de acordo com o atual cronograma varia de acordo com quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado ou quando recebeu a primeira parcela.

Quem contestou o resultado do cadastro entre 14 e 23 de novembro teve direito a uma parcela de R$ 300 e é ela que pode ser sacada a partir de agora. Quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em julho e teve o cadastro bloqueado também teve direito a uma parcela de R$ 300. E quem teve o cadastro reavaliado em novembro recebeu as cinco parcelas de R$ 600 de uma vez.

O cronograma desta sexta-feira (22) é válido para quem nasceu em outubro. No ciclo 6 de pagamento, os nascidos em setembro receberam o pagamento no dia 21 de dezembro. Confira abaixo todas as datas do auxílio.

Pagamento do auxílio emergencial

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque do auxílio emergencial

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro

Prorrogação

Os componentes do Ministério da Economia já estão inclinados a prorrogar o auxílio emergencial em 2021 a fim de oferecer um suporte financeiro a fim de amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19.

No momento, o Governo Federal já estuda liberar o benefício para trabalhadores informais afetados pela pandemia de coronavírus, que vem se agravando em 2021, conforme informam fontes ligadas ao tema.

Diversos membros e também políticos já dão como certo o aumento dos gastos públicos para enfrentar a crise sanitária do país. Isso acontece porque uma vez que a segunda onda da doença parece estar tomando conta do Brasil. As fontes preferiram não citar nomes falar sob condição de anonimato, uma vez que as discussões ainda estão em fase preliminar e são secretas.