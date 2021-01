Auxílio emergencial 2021: CAIXA libera novo saque em 2 dias

Os pagamentos do auxílio emergencial de R$300 por meio de depósitos chegaram ao fim no mês passado. No entanto, a Caixa confirmou que vai seguir realizando liberações por meio de saques até 27 de janeiro.

Está confirmado que, na próxima semana, o banco vai liberar um novo lote do benefício. O saque do auxílio emergencial poderá ser feito já na próxima segunda-feira, 25 de janeiro, ou seja, daqui a 2 dias. Os nascidos em novembro serão os contemplados.

Ainda na próxima semana, mas na quarta-feira, 27 de janeiro, a Caixa vai liberar o auxílio emergencial para quem nasceu no mês de dezembro.

O calendário vai dar acesso aos brasileiros aprovados que aguardam sacar o dinheiro em espécie dos Ciclos 5 e 6, ou a 8ª e 9ª parcela, respectivamente.

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, banco responsável pelos pagamentos, foi criado um calendário específico para os trabalhadores que já receberam o benefício por meio da conta, mas que ainda seguem aguardando receber o seu valor em dinheiro.

Auxílio emergencial em 2021

De acordo com o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), o ministro da Economia, Paulo Guedes, deverá propor que o auxílio emergencial em 2021 tenha novas parcelas. O apontamento foi feito pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Além da garantia dado por parte de Baleia Rossi, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) também sinalizou a possibilidade do auxílio emergencial voltar em 2021. Os comentários a respeito do auxílio emergencial são favoráveis com relação a uma nova prorrogação do benefício emergencial.

Na segunda-feira (18), Lira já havia falado da possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial por pelo menos dois meses, caso seja respeitado o teto de gastos públicos. No entanto, para que isso aconteça será necessário que o orçamento seja aprovado após Eleição na câmara prevista para o dia 1º de fevereiro.

“Penso que, com Orçamento [aprovado], dependendo do valor e do prazo [do benefício] e respeitando o teto de gastos, tenhamos possibilidade de fazer um auxílio, até que se vote um novo programa permanente [de renda mínima, como o Bolsa Família]”, disse Lira.

Já Baleia Rossi já tinha defendendo a extensão do auxílio emergencial, mas agora ajustou seu discurso para focar na importância da responsabilidade fiscal. Mas Baleia acredita que não é possível prorrogar o auxílio sem mexer nas despesas.

“Até o meu candidato adversário agora começou a falar, antes ele me criticava e agora começou a repetir o que falo, diante desse momento que estamos vivendo é fundamental buscar uma forma de financiamento para o auxílio”, afirmou Baleia Rossi.