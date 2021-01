Auxílio Emergencial: Caixa libera até duas parcelas para saque

A Caixa Econômica Federal segue liberando novos saques e transferências do auxílio emergencial de R$ 300. Novos saques serão liberados nesta quarta-feira (06) para os beneficiários nascidos em abril e que não fazem parte do Bolsa Família.

Os beneficiários do pagamento extra do auxílio emergencial poderão sacar ou realizar a transferência de duas parcelas acumuladas do benefício.

Autorização para saques e transferências (público geral)

Os saques e transferências serão autorizadas para quem se cadastrou por meio do aplicativo ou site, nas agência dos Correios, ou que já estava no Cadastro Único mas não é beneficiário do Bolsa Família.

O valor já havia sido depositado em poupança digital da Caixa, no entanto, até então, só podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem para pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual.

A liberação dos saques acontecerá até o dia 27. Na ocasião, os valores estarão disponíveis para os aniversariantes de dezembro.

Confira abaixo o calendário oficial de saques:

Mês do nascimento Data do saque Março 4 de janeiro Abril 06 de janeiro Maio 11 de janeiro Junho 13 de janeiro Julho 15 de janeiro Agosto 18 de janeiro Setembro 20 de janeiro Outubro 22 de janeiro Novembro 25 de janeiro Dezembro 27 de janeiro

Pagamentos

Os beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro e março já receberam os saques do ciclo 5 e 6, bem como os inscritos do Bolsa Família, que já finalizaram o calendário de pagamento.

O pagamento em conta poupança social digital já foi finalizado para todos os beneficiários do programa. Já a liberação dos saques e transferências acontecerá durante o mês de janeiro.