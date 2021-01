Auxílio emergencial de R$ 600 e R$300 em 2021 vai ser liberado para novos aprovados

A Caixa Econômica Federal vai voltar a liberar o saque em espécie e transferência bancária do auxílio emergencial na próxima segunda-feira, 11 e janeiro. Dessa vez, as duas movimentações bancárias ficam disponíveis para quem nasceu em maio. Esse cronograma segue até o fim de janeiro de 2021.

O grupo mais recente de aprovados do auxílio era dividido em três subgrupos. A quantidade de parcelas pagas variava de acordo com o tipo de subgrupo que o beneficiários fazia parte. Por exemplo, quem teve cadastro reavaliado em novembro recebeu cinco parcelas de R$ 600 de uma vez.

Quem fez contestação entre 14 e 23 de novembro recebeu uma parcela de R$ 300. E quem começou a receber o auxílio em julho e foi bloqueado, recebeu uma parcela de R$ 300.

O pagamento para os três grupos foi encerrado dia 29 de dezembro. E nesta segunda-feira (04), os beneficiários nascidos em março poderão fazer o saque e transferência do programa. Veja abaixo os detalhes.

Pagamento do auxílio emergencial

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque do auxílio emergencial

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro

Auxílio de R$300 e R$600 tem 10 datas CONFIRMADAS em 2021

Os depósitos do auxílio emergencial encerram no fim de 2020. No entanto, o saque vai continuar sendo feito neste mês de janeiro de 2021. Estão previstos, ao todo, nada menos que 10 saques do benefício assistencial, liberado para ser pago durante a pandemia da Covid-19.

Um calendário específico foi criado pela Caixa Econômica Federal para os beneficiários que já receberam o benefício, mas ainda aguardam a liberação do saque.

A Caixa vai liberar, em alguns casos, o dinheiro para beneficiários de dois meses de uma só vez. De acordo com a instituição financeira, a medida tem o objetivo de acelerar o acesso dos brasileiros aprovados ao dinheiro em espécie.

Caso o trabalhador tenha se cadastrado por meio do aplicativo ou site, a liberação do calendário de pagamentos do auxílio emergencial está sendo feita por meio de ciclos.

A cada ciclo – são 6 no total -, todos recebem pelo menos uma parcela, independente de qual seja. São duas etapas de pagamentos: