Auxílio Emergencial de R$300: 1, 2, 3 e 4ª parcelas liberadas via saques HOJE

Nesta segunda-feira, 11 de janeiro, a Caixa Econômica Federal (CEF) libera novas parcelas do auxílio emergencial de R$300 por meio de saques. O beneficiário poderá receber a parcela conforme o mês em que teve o seu cadastro aprovado.

De acordo com informações do banco, são, ao todo, 4 parcelas diferentes: 6ª, 7ª, 8ª e 9ª parcelas do auxílio emergencial, ou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcelas da prorrogação com valor de R$300.

Veja qual parcela você poderá receber:

6ª parcela do auxílio emergencial / 1ª parcela de R$300

A primeira parcela de R$ 300 do auxílio emergencial foi a única da prorrogação paga para quem começou a receber o programa original em julho. A primeira e única parcela da prorrogação terminou de ser paga para esse grupo no fim de dezembro de 2020.

Até o fim deste mês, não são feitos novos pagamentos, mas os beneficiários seguem tendo os saques e transferências do programa liberados. A liberação desta segunda-feira (11) acontece para quem nasceu em maio. Esse grupo recebeu o pagamento no ciclo 6 no dia 17 de dezembro.

Agora, o saque é liberado para os pagamentos realizados nos ciclos 5 e 6 do programa. Ou seja, as movimentações para esse grupo podem ser feitas a partir de hoje com o dinheiro da primeira parcela de R$ 300 e da quinta parcela de R$ 600. Veja abaixo todas as datas do cronograma.

7ª parcela do auxílio emergencial / 2ª parcela de R$300

Os beneficiários que nasceram em maio poderão fazer o saque em espécie e transferência bancária direta da segunda parcela de R$ 300 do auxílio emergencial nesta segunda-feira (11). Essa foi a última parcela paga para quem começou a receber o programa em junho. Apesar desse grupo receber duas parcelas da prorrogação, a Caixa pagou até quatro parcelas de R$ 300 para outros beneficiários.

Antes da data em que o saque e a transferência ficam disponíveis, o dinheiro pode ser movimentado apenas digitalmente na conta poupança social digital. Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível fazer movimentações como pagamento de contas e boletos. O app também permite movimentação pelo Pix, sistema de pagamentos e transferências criado pelo Banco Central.

Confira abaixo todo o calendário do ciclo 6, o último, do auxílio emergencial, com as datas de pagamento e de liberação de saque e transferência.

8ª parcela do auxílio emergencial / 3ª parcela de R$300