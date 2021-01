Auxílio emergencial de R$300 e R$600 com novas parcelas em 2021

Atenção, trabalhadores! O auxílio emergencial tem grande expectativa de voltar a ser pago em 2021. O ministro da Economia, Paulo Guedes, é quem deve propor o pagamento de novas parcelas do benefício, conforme informou o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP). A matéria foi veiculada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Além disso, a sinalização dos possíveis pagamentos das novas parcelas do auxílio emergencial foi feita por meio do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), de acordo com Rossi. Para ele, os comentários favoráveis ao retorno do benefício emergencial, pelo seu concorrente à presidência da Câmara, só surgiram a partir da aprovação do governo federal, por quem Lira é apoiado.

Lira falou da possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial por um ou dois meses, durante coletiva, caso seja respeitado o orçamento. Para isso, será necessário que o valor a ser gasto seja aprovado, após a Eleição na Câmara, marcada para o dia 1º de fevereiro.

Ainda segundo Lira, será necessário elaborar uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) emergencial, apresentando uma série de medidas de ajustes para que a volta do auxílio seja custeada. Uma das sugestões dadas pelo deputado é o corte de gastos com servidores.

Pressão por volta do auxílio emergencial em 2021

O aumento de casos da Covid-19 e a demora para o início de vacinação fazem com que o auxílio emergencial ganhe força e continue sendo pago em 2021. Além do mais, em diversas localidades do país já acontecem fechamentos dos comércios.

A publicação do Jornal Folha de S. Paulo revela que a equipe econômica terá dificuldades para encontrar uma forma de financiamento das novas parcelas do benefício dentro do Orçamento. A alternativa seria editar a Medida Provisória (MP) que liberou os pagamentos em 2020 a fim de amenizar os efeitos econômicos durante a pandemia.

Veja o que será pago do auxílio emergencial em janeiro

Após isso, os saques do auxílio emergencial seguirão sendo liberados até 27 de janeiro. As próximas liberações acontecerão aos nascidos em novembro (25 de janeiro) e dezembro (27).

Após a liberação dos saques no dia 27 de janeiro, estará encerrada oficialmente a liberação de pagamentos do auxílio emergencial. Até então, o benefício não foi prorrogado pelo Governo Federal, embora existam inúmeros projetos para prorrogação do benefício até março de 2021.