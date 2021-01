Auxílio emergencial: Veja o calendário de saques desta semana

O calendário do auxílio emergencial está entrando em sua fase final. Os pagamentos já foram finalizados no dia 29 de dezembro. Mas até o fim de janeiro, os saques e transferências seguem sendo liberados pela Caixa Econômica Federal. Nesta semana, o banco libera as movimentações para três grupos de beneficiários.

Nesta segunda-feira (11), as movimentações foram liberadas para 3,5 milhões de brasileiros que nasceram em maio. Os pagamentos que poderão ser sacados por esse grupo hoje foram feitos nos ciclos 5 e 6. Quem nasceu em maio teve o dinheiro do auxílio creditado em conta poupança social digital da Caixa no dia 29 de novembro, no ciclo 5, e no dia 17 de dezembro, no ciclo 6.

Quarta-feira (13), um total de 3,4 milhões de beneficiários nascidos em junho poderão fazer o saque em espécie das parcelas finais do programa. Esse grupo recebeu as últimas parcelas no dia 30 de novembro, no ciclo 5, e no dia 18 de dezembro, no ciclo 6. Até o dia em que o saque é liberado, o dinheiro pode ser movimentado apenas pelo aplicativo Caixa Tem.

Por fim, sexta-feira (15), a Caixa libera o saque e transferência para 3,4 milhões de trabalhadores que nasceram em julho. Esse grupo recebeu o pagamento no dia 2 de dezembro, no ciclo 5, e no dia 20 de dezembro, no ciclo 6.

Todas as liberações de saque em espécie serão finalizadas no dia 27 de janeiro, data em que os 3,3 milhões de beneficiários nascidos em dezembro poderão fazer as movimentações. As parcelas que têm as movimentações liberadas variam de acordo com qual parcela foi paga aos beneficiários nos ciclos 5 e 6. A quantidade de parcelas que os beneficiários têm direito depende de quando o programa começou a ser pago para cada grupo. Quem começou a receber em abril, por exemplo, teve direito a cinco parcelas de R$ 600 e quatro parcelas de R$ 300.