Auxílio emergencial: Veja o calendário para 2021

O calendário oficial de pagamento do auxílio emergencial chegou ao fim em dezembro de 2020. Apesar da expectativa, o governo não prorrogou os pagamento e não adicionou novas parcelas para os beneficiários.

O encerramento do pagamento aconteceu no dia 29 de dezembro. A parcela paga variava de acordo com quando o beneficiário começou a receber o programa e podia ser de R$ 300 (ou R$ 600, no caso de mães de família) ou de R$ 600 (ou R$ 1,2 mil, no caso de mães de família). Já os beneficiários do Bolsa Família terminaram de receber a quarta parcela de R$ 300 no dia 23 de dezembro.

Mesmo com o pagamento finalizado, o auxílio emergencial continua liberando saques ao longo de janeiro de 2021. Os saques fazem parte do ciclo 5 e 6 de pagamento.

Além disso, mesmo com o ciclo 6 de pagamento finalizado, há beneficiários que começaram a receber depois e continuam com crédito para receber. Isso se aplica às 3.690 pessoas que tiveram o cadastro do programa reavaliado em novembro, após atualizações das bases de dados do governo. O cronograma de crédito em conta da quinta até a quinta parcela para essas pessoas segue o de saques.

Até agora, esse calendário só liberou o saque (ou pagamento, no caso dessas 3,6 mil pessoas) para quem nasceu em janeiro e em fevereiro, no dia 19 de dezembro. As demais datas são de 2021. Veja abaixo.

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro