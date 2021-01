Avaí anuncia Marco Aurélio Cunha como executivo de futebol

Ex-dirigente de São Paulo e Santos, Marco Aurélio Cunha foi anunciado nesta quinta-feira como executivo de futebol do Avaí.

A equipe catarinense é a nona colocada na Série B do Brasileiro com 44 pontos, 8 atrás do Juventude, hoje primeiro time na zona de acesso, a cinco rodadas do fim.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Marco Aurélio Cunha tem 66 anos e no ano passado tentou concorrer à eleição de presidência do São Paulo, clube onde obteve maior sucesso, sendo figura importante nos anos de glória no início do século, entre 2005 e 2008.

O dirigente atendeu convite do presidente Francisco José Battistotti e chega segunda-feira a Santa Catarina, quando participará da primeira reunião de planejamento do ano e em seguida será apresentado aos colaboradores do clube, torcedores e à imprensa