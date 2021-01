Avião do Grêmio arremete após mau tempo em Porto Alegre e pousa em Florianópolis

Após empatar em 1 a 1 com o Palmeiras em São Paulo, a delegação do Grêmio teve dificuldades ao retornar para Porto Alegre neste sábado. Conforme informado pela assessoria do clube, devido a um temporal em Porto Alegre, o avião que trazia a delegação do clube teve que mudar sua rota para pousar em Florianópolis, em Santa Catarina.



Avião do Grêmio passa por turbulência ao voltar para Porto Alegre (Foto: Divulgação/Grêmio)

O avião irá reabastecer na capital catarinense e aguardará condições meteorológicas viáveis para voltar a Porto Alegre de forma segura.

A delegação gremista deixou São Paulo ao meio-dia e estava previsto que chegasse em Porto Alegre ás 13h30, o que foi impossibilitado devido à turbulência encontrada.