Nanda Costa, intérprete de Érica em Amor de Mãe, da Globo, entregou como foi a reação de sua família ao se assumir lésbica. A atriz reconheceu que tinha medo do que poderia acontecer e que passou anos sofrendo com o dilema. “A minha avó tomou um susto, achou que era fase e que ia passar e tal”, relembrou ela.

Em entrevista para a influenciadora Alexandra Gurgel no Instagram, Nanda desabafou sobre as dificuldades que enfrentou no processo de se declarar lésbica. Ela falou publicamente sobre sua relação com a percussionista Lan Lanh em 2018, quando o namoro já tinha quatro anos.

“Eu tinha muito medo de falar, de ser quem eu sou. Eu sofria muito com isso. Quando consegui e falei para mim: ‘É isso mesmo, vou contar para minha família’… A minha mãe também ficou meio sem entender”, contou.

“O meu avô, com quem eu tenho uma ligação fortíssima, falou: ‘Olha, eu já desconfiava. Que bom que você entendeu isso. Mas levou 21 anos para você conseguir se entender e se aceitar. Respeite o tempo da sua mãe, da sua avó, que o importante é o amor e vai ficar tudo bem. Você já se privou muito. Vai ser feliz. Só respeita esse tempo'”, disse.

Nesse momento, Nanda entendeu que o primeiro passo havia sido dado. Então, era preciso seguir o conselho de seu avô e aguardar que seus familiares assimilassem a questão. “Comecei a entender que, às vezes, com o pé na porta é mais difícil. Tipo: ‘Me aceita’ ou ‘eu sou assim’. Cada família é uma família e cada um é cada um. Foi bem difícil”, desabafou.

Lan Lanh e Nanda Costa: juntas desde 2014

“E não tinha essa referência na época. Não tinha nenhuma protagonista, mulher ou atriz que falasse abertamente sobre isso. Aos poucos a gente vem quebrando. A Bruna Linzmeyer foi a primeira atriz que eu vi se assumir e eu já estava namorando há muito tempo”, confidenciou. Bruna se assumiu bissexual em 2016.

Em julho de 2018, Nanda e Lan apareceram como casal pela primeira vez na capa da revista Marie Claire. Na época, a atriz estava no ar como Maura em Segundo Sol, da Globo. No folhetim, a personagem, uma policial, também lidava com a questão da sexualidade.

“Lembro que depois que assumi meu relacionamento, que a gente foi capa e fomos no [Conversa com] Bial, acho que fiquei tanto tempo sem falar que eu queria falar o tempo todo, eu queria postar o tempo todo, queria fazer Stories mostrando que era uma vida normal e que não tinha nada demais”, admitiu.

“Aí eu vi uma entrevista de uma produtora de elenco falando que eu estava expondo tanto a minha vida, falando tanto que era lésbica e do meu relacionamento com a Lan, que dificilmente eu faria uma personagem relevante heterossexual ou um casal relevante numa novela das nove. E aí bateu. Aquilo eu, realmente, não sabia. E isso veio depois da Maura, que era lésbica e estava se descobrindo”, lamentou.

Depois de Segundo Sol, a atriz fez uma participação na série Segunda Chamada (2019) e, atualmente, aguarda o retorno de Amor de Mãe. Para quem passa pela mesma situação em que ela se encontrou no passado, com o temor de expor sua sexualidade, ela deu um conselho.

“Se inspire em mim, mas seja você. Não adianta querer parecer alguém. Senão, a gente vai deixar de ser autêntica. O melhor que a gente pode ser é a gente. Não tem jeito. A Clarice Lispector [1920-1977] tem uma frase que eu amo: ‘Depois do medo vem o mundo’. Muitas vezes nosso medo é nossa maior força”, considerou.

“Eu tinha muito medo do que ia acontecer comigo depois que eu me assumisse. Nossa, eu fiz um filme internacional, virei embaixadora de uma marca internacional. A vida mudou, sabe? E eu estava aqui pensando pequenininho. O mundo é muito maior. A vida é muito maior”, refletiu. No próximo dia 28, estreia o longa Monster Hunter, o primeiro trabalho internacional de Nanda.

Veja entrevista com Nanda Costa: