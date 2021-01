B2W Digital abre 315 novas vagas no Brasil; veja os cargos

O ano de 2021 começa com tudo. A B2W Digital abriu um total de 315 novas vagas de emprego no Brasil. As chances são oferecidas para diferentes cargos.

A B2W Digital é uma empresa de comércio eletrônico criada no final de 2006 pela fusão entre Submarino, Shoptime, Americanas.com.

“Líder na América Latina, a B2W Digital tem um modelo de negócio único, multicanal, multimarca e multinegócio. A Companhia atua nas seguintes frentes: e-commerce nas marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato; plataformas de serviços de crédito ao consumidor, com o Submarino Finance e o Digital Finance; plataforma de tecnologia; plataforma de logística, distribuição e atendimento ao cliente; e Marketplace.”

Confira abaixo alguns cargos disponíveis no momento:

Vagas de emprego B2w Digital

As vagas oferecidas são para Operador Logístico, Atendente, Auxiliar de Logística, Aprendiz da Área Administrativa, Técnico de Segurança do Trabalho, Supervisor de Logística, Fiscal de Prevenção de Perdas, Analista de Recursos Humanos, Aprendiz, Auxiliar Administrativo, Agente de Prevenção de Perdas, Operador de Empilhadeira, Supervisor de Operações BPO, Supervisor de Prevenção de Perdas, Assistente de Faturamento, Fiscal Tributário, Encarregado de Logística, Gerente de Distribuição, Técnico de Enfermagem do Trabalho, entre outros cargos.

As vagas são oferecidas para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Espírito Santo e Pernambuco.

Requisitos