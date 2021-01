Bahia busca empate com o Atlético-GO, segura arranque de rival e sai da zona de rebaixamento

O Bahia está provisoriamente fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (10), a equipe empatou com o Atlético-GO em 1 a 1 no Estádio Antonio Accioly, pela 29ª rodada da competição, e subiu para a 16ª posição, com 29 pontos.

A permanência fora do Z-4 depende do resultado do clássico entre Vasco e Botafogo, que se enfrentam às 20h30 deste domingo, em São Januário. Se os vascaínos pontuarem, o Tricolor baiano volta ao 17º lugar. Já o Atlético-GO perdeu a chance de ganhar um lugar na tabela e fecha o fim de semana em 12º, com 36 pontos.

O Dragão começou com tudo e abrir o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. Natanael cobrou escanteio da esquerda e Pereira desviou de cabeça. A bola pegou em Matheus Bahia e foi para o fundo das redes, colocando os donos da casa na frente.

Após o gol, os mandantes diminuíram o ritmo e deram a posse da bola para o adversário. Porém, o Tricolor foi pouco criativo e não levou muito perigo ao goleiro. A pressão só fez efeito nos minutos finais, com duas boas finalizações de Matheus Bahia e Fessin, mas Jean defendeu ambos os chutes e o resultado seguiu até o intervalo.

O Atlético voltou melhor para a etapa final e deixou a partida mais equilibrada. No entanto, foi o Bahia quem conseguiu balançar as redes e empatar o confronto.

Aos 29 minutos, Nino Paraíba cruzou na área para Gabriel Novaes. O atacante ganhou da marcação e cabeceou para igualar os marcadores do Antonio Accioly.

Com o empate, os dois times foram para o ataque em busca do gol da vitória, mas o resultado não foi mais alterado e o confronto terminou com a igualdade no placar.