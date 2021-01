Bahia empresta atacante ao futebol japonês até o final de 2021

O Bahia anunciou nesta terça-feira que chegou a um acordo com Jef United, do Japão, pelo empréstimo do atacante Matheus Saldanha. O atleta de 21 anos ficará na equipe asiática até dezembro de 2021 e o clube brasileiro receberá cerca de R$ 500 mil.

“Nós, do Jeff United Ichihara Chiba, temos o prazer de informar que Mateus Saldanha, que pertence ao EC Bahia, decidiu ingressar com uma transferência limitada. Devido às novas restrições de imigração por parte do governo japonês por conta do novo coronavírus, espera-se que seja feito um exame médico assim que seja possível entrar no país e seja feito um contrato formal”, escreveu o time japonês em nota oficial.

Formado nas categorias de base do Esquadrão, Saldanha foi promovido ao time profissional durante a pausa do futebol por conta da pandemia da covid-19. No entanto, foi perdendo espaço na equipe, principalmente após a contração do jovem Gabriel Novaes.

Ao todo, o centroavante disputou 34 jogos e marcou três gols com a camisa tricolor. O seu contrato é válido até junho de 2022.