Bahia treina bolas paradas para enfrentar Athletico-PR

O Bahia encerrou, nesta terça-feira, o treinamento para enfrentar o Athletico-PR na Fonte Nova. A partida será válida pela 31ª rodada e acontecerá nesta quarta-feira.

O treino do Tricolor de Aço foi dividido em partes. A primeira foi feita dentro da academia. Logo depois, os jogadores foram ao campo e reforçaram os treinamentos no setor defensivo. Porém, boa parte do treino foi focado em bolas paradas, tanto ofensivamente quanto defensivamente.

O Bahia está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro com 29 pontos, três a menos que o Fortaleza, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Athletico-PR é o 10º time na tabela do Brasileirão, com 39 pontos.