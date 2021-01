Bahia x Corinthians, Grêmio x Flamengo… saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

A quinta-feira de futebol será agitada ao redor dos quatro cantos. No Brasil, Corinthians x Bahia e Grêmio x Flamengo se enfrentam pelas rodadas atrasadas do Campeonato Brasileiro.



O futebol europeu também movimenta a tarde desta quinta com partidas da Copa do Rei, Copa da Itália, Campeonato Holandês e muito mais.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

15h – Navalcarnero x Granada

Copa do Rei

Onde assistir: Fox Sports



17h – Tottenham x Liverpool

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil



17h – Ajax x Willem II

Campeonato Holandês

Onde assistir: ESPN



17h – Napoli x Spezia

Copa da Itália

Onde assistir: DAZN



17h – Alcoyano x Athletic Bilbao

Copa do Rei

Onde assistir: Fox Sports



19h – Bahia x Corinthians

Brasileirão

Onde assistir: Premiere



20h – Grêmio x Flamengo

Brasileirão

Onde assistir: Premiere