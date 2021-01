Jeiza (Paolla Oliveira) quase levará um tiro de fuzil em A Força do Querer. O atentado conta a policial será encomendado por Rubinho (Emilio Dantas) na novela das nove da Globo. Porém, a loira escapará da morte por pouco ao se esquivar do disparo e terá certeza de que a ação foi a mando do marido de Bibi (Juliana Paes). “Essa bala tá bem achada”, dirá ela após a vizinha supor que se tratava de um caso de bala perdida.

O traficante ordenará o atentado contra a agente da lei depois que ela ameaçar dar o troco nele pela armação contra Zeca (Marco Pigossi). A essa altura da trama, o caminhoneiro terá sido condenado e preso –por engano– como comparsa de Rubinho.

Nas cenas previstas para irem em 13 de janeiro no folhetim de Gloria Perez, a lutadora aparecerá dentro do carro estacionado em frente à casa dela. A jovem ficará bem na mira do fuzil do criminoso, que atirará. No entanto, a protagonista vai se abaixar e escapar do disparo.

Ao ouvir o som do tiro, Cândida (Gisele Fróes) se desesperará e sairá correndo de dentro da residência, gritando o nome da filha. Abel (Tonico Pereira), Nazaré (Luci Pereira) e Edinalva (Zezé Polessa) vão se aproximar para entender o que aconteceu.

“Calma, não aconteceu nada comigo. Se afasta, você, se afasta!”, pedirá a personagem de Paolla Oliveira. A comerciante acreditará que se trata de uma bala perdida. “Perdida nada, essa bala tá bem achada”, rebaterá a policial.

Ela pedirá para todos entrarem imediatamente e tranquilizará a mãe e os vizinhos. “Tu achas que tavam mirando em ti mesmo?”, questionará a mãe de Ritinha (Isis Valverde). “Eu posso apostar quem era”, afirmará a mocinha, que dirá que quer ficar sozinha.

Assim que todos forem embora, Cândida chorará abraçada à filha. “Quando você falou que aquilo é bala achada… Tu acha que aquilo é coisa daquele traficante? O marido da Bibi?”, indagará ela. “Não tenho certeza, não… Mas eu posso apostar com a senhora como é”, falará Jeiza.

A amada de Zeca pedirá para a mãe confiar nela e não se desesperar com o ocorrido. “Eu vou dar um jeito, tá bom? Eu vou resolver essa situação, confia em mim”, assegurará a jovem.

