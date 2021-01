Balan Wonderworld: demo será lançada no final de janeiro

A Square Enix anunciou nesta terça-feira (19) que a demonstração de Balan Wonderworld estará disponível a partir de 28 de janeiro e poderá ser acessada em todas as plataformas.

Segundo a publisher, durante a demo os jogadores poderão explorar diversas partes da campanha de Balan Wonderworld, incluindo os atos 1 e 2 do primeiro capítulo, o ato 1 do quarto capítulo e o ato 1 do sexto capítulo. A Ilha de Tims, local onde moram as criaturas dos Tempos da Felicidade, estará disponível para que alguns recursos de criação sejam testados, e todos os conteúdos da história e extras terão compatibilidade com multiplayer local.

O game de plataforma Balan Wonderworld será lançado em 26 de março para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC.