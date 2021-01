Banco de Empregos de Rio das Ostras RJ oferta novas vagas de Emprego

No Estado do Rio de Janeiro, o Banco de Empregos da cidade de Rio das Ostras, divulgou a abertura de novas 18 vagas de emprego em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

CARGOS VAGAS Ajudante de cozinha 1 Ajudante de padeiro 1 Atendente de lanchonete 1 Atendente de restaurante 1 Captador de imóveis 1 Carpinteiro 1 Corretor de imóveis 1 Corretor de imóveis 1 Cozinheiro 1 Dentista 1 Domestica 1 Farmacêutico 1 Instalador de vidro 1 Instrumentista escalador n1 (offshore) 1 Pedreiro 1 Pintor civil 1 Serrador / cortador de mármore 1 Serralheiro 1

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, localizado na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro s/n, Extensão do Bosque., no horário das 8h às 17h, em dias úteis.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Rio das Ostras