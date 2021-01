Banco do Brasil é a 1º estatal a lançar PDV?

Bolsonaro não teria ficado satisfeito com a atitude do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, com o anúncio de reforma administrativa. Por outro lado, não é a primeira vez que estatais lançam programas de demissão voluntária (PDVs). Isso porque, desde 2019, o governo Bolsonaro já aprovou 23 PDVs em estatais de diversos segmentos, como na Eletrobras, Caixa, Correios e Petrobras. No total foram desligados 12,3 mil profissionais, de acordo com dados da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Economia. Ainda é possível comprovar esta redução de funcionários no documento “Panorama das Estatais” do Ministério da Economia. Os dados demonstram que havia 472.234 funcionários efetivos em 2020, contra 476.643, em 2019, e 496.142, em 2018. Vejam uma lista das empresas que realizaram PDVs:

Basa (2 vezes);

Banco do Brasil (2);

BNDES (1);

BNB (1);

BBTS (1);

Caixa (2);

Casa da Moeda (1);

Correios (2);

Dataprev (2);

CDRJ (1);

Codesp (1);

Eletrobras (1);

Embrapa (1);

Finep (1);

Infraero (1);

Serpro (2);

Valec (1).

Entenda a restruturação administrativa do Banco do Brasil

O anúncio da reorganização administrativa foi feito nesta segunda-feira (11). Na ocasião foram divulgados pelo próprio Banco do Brasil o fechamento de 361 unidades, o que levaria a um número total de demissão de 5 mil funcionários. As medidas foram publicadas em fato relevante. Eis a íntegra.

“Foram aprovadas ainda, duas modalidades de desligamento incentivado voluntário aos

funcionários: o Programa de Adequação de Quadros (PAQ), a fim de otimizar a distribuição da força de

trabalho, equacionando as situações de vagas e excessos nas Unidades do banco, e o Programa de

Desligamento Extraordinário (PDE), disponível a todos os funcionários do BB que atenderem aos pré-requisitos. Os Programas possuem regulamentos específicos que estabelecem as regras para adesão”, diz o documento que anuncia o fechamento das agências.

Possível demissão de André Brandão

O anúncio de restruturação do Banco do Brasil não agradou muito Bolsonaro. Irritado com os efeitos políticos, em um ano de véspera de eleição, ele teria pedido a Paulo Gudes, a demissão de André Brandão.

Guedes, por outro lado, estaria tentando reverter a situação.

Bolsonaro teria evitado ainda comentar a situação nesta quinta-feira (14), quando saia no Palácio do Planalto.

“Presidente, é verdade que o presidente do Banco do Brasil vai ser demitido?”, teria perguntado um dos apoiadores que aguardava Bolsonaro. O presidente preferiu não comentar e ficou calado.

