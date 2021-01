Banco Mundial prevê alta de 3% do PIB do Brasil, abaixo da média mundial

Na última terça-feira, o Banco Mundial estimou crescimento de 3% para o Brasil em 2021. A projeção foi divulgada no relatório Perspectivas Econômicas Mundiais. A estimativa de crescimento do Brasil está abaixo da média de crescimento da economia do mundo, que deve registrar alta de 4%.

As previsões também colocam o Brasil abaixo de outros países do continente. A América Latina e Caribe devem ter crescimento de 3,7% este ano. Mas a queda no crescimento da economia do Brasil será menor do que a dos países vizinhos. De acordo com o Banco Mundial, a queda brasileira será de -4,5%, contra -6,9% dos países vizinhos.

O Brasil também mostra média abaixo do Produto Interno Bruto (PIB) agregado dos emergentes, que deve ficar em 5%, sendo puxado pela China. O país chinês deve apresentar crescimento de 7,9% este ano. Excluindo a China, a alta entre os emergentes seria de 3,4%.

Na última segunda-feira, o boletim Focus divulgou previsão de crescimento do mercado financeiro brasileiro e também foi pessimista. De acordo com esse boletim, a média de alta do PIB do Brasil deve ser de 3,40% em 2021.

O Banco Mundial coloca como condição a esses números a “implementação inicial generalizada” da vacina contra a Covid-19 ao longo de 2021. Além da vacina para controlar a pandemia do novo coronavírus, a entidade também afirma que é necessário que o governo faça reformas que estimulem investimentos.

“Embora a economia mundial pareça ter entrado em um período de recuperação moderada, os formuladores de políticas públicas enfrentam desafios tremendos — em termos de saúde pública, gestão da dívida, políticas orçamentárias, banco central e reformas estruturais — ao tentar garantir que esta recuperação global ainda frágil ganhe força e estabeleça a base para o crescimento robusto”, disse David Malpass, presidente do Grupo Banco Mundial.

Após o primeiro impacto da pandemia, o Banco Mundial havia previsto queda de 5,2% no PIB do mundo e queda de 8% no PIB do Brasil. Em outubro, os números foram revisados e ficaram mais otimistas. Se o mundo conseguir controlar a pandemia de forma mais eficaz, a estimativa de crescimento do PIB do mundo este ano pode subir para 5%.