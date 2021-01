Banfield e Boca Juniors são finalistas da Copa Diego Armando Maradona

O final de semana foi de decisão na Argentina – As equipes entraram em campo pela última rodada da Copa Diego Armando Maradona. Boca Juniors e Banfield garantiram a primeira posição de seus grupos e se enfrentam em uma finalíssima.

As duas equipes duelam no dia 17 de janeiro, no estádio San Juan del Bicentenário, em San Juan.

¡DIRECTO A LA FINAL! 💪🏼💪🏼 ¿Cómo dice?…. NA NA NA NANANANA 🇳🇬🇳🇬 💚 #VamosBanfield pic.twitter.com/AWJDYLgFWe — Club A. Banfield (@CAB_oficial) January 11, 2021

O Boca Juniors entrou em campo no sábado, contra o Argentino Juniors. Jogando fora de casa, a equipe Xeneize empatou por 2 a 2 – Zárate e Ábila anotaram para os visitantes, e Sosa e Vera fizeram para os Bicheros.

O resultado poderia dar a classificação da final para o River em caso de vitória, mas os Millonarios levaram 2 a 0 do Independiente. O Boca terminou em primeiro, com nove pontos, e o River na vice-liderança, com oito.

A definição do grupo B aconteceu somente no domingo. Banfield, Talleres e Gimnasia tinham chances, mas El Taladro bateu o San Lorenzo por 4 a 1 e se manteve na ponta, com 12 pontos.

A Copa Diego Armando Maradona foi criada durante a pandemia do novo coronavírus, em outubro, para que as equipes argentinas conseguissem se classificar para os torneios internacionais – Libertadores e Sul-Americana.

O Banfield consegue a vaga em caso de vitória. O Boca, já classificado, dá a vaga para o Defensa y Justicia em caso de vitória – o time comandado por Hernán Crespo está em quinto lugar na tabela acumulada da competição.