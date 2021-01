Barcelona confirma candidatos à presidência, mas eleição corre sério risco de ser adiada

A comissão eleitoral do Barcelona anunciou nesta quinta-feira a proclamação de Joan Laporta, Víctor Font e Toni Freixa como candidatos oficiais à eleição para a presidência do clube, que deve acontecer no próximo dia 24 de janeiro, mas que ainda está pendente de confirmação por parte das autoridades sanitárias – a possibilidade de adiamento existe.

Emili Rousaud, que também estaria apto a participar do pleito, acabou anunciando também hoje a retirada de sua candidatura acusando “jogo sujo”.

Já a partir desta quinta começa a campanha eleitoral, que deve se estender até o dia 22, ainda que tudo esteja à espera da reunião nesta sexta entre representes do Barça e das autoridades sanitárias da Catalunha.

Atualmente, a região teve prolongada a quarentena de 17 para 24 de janeiro, o que provoca um sério contratempo para a celebração normal dos comícios.

NAS MÃOS DO CLUBE

Neste sentido, a conselheira de saúde do governo catalão, Alba Vergés, transferiu ao Barcelona a decisão de manter ou não a eleição para o dia 24 de janeiro após o aumento dramático de casos de COVID-19 na Catalunha.

“É o Barcelona quem deverá tomar a decisão e evidentemente é o que o clube levará para amanhã nesta reunião técnica”, explicou a representante, que já advertiu que não será permitido, por ora, que um sócio possa se deslocar de cidade para votar.

Fontes da prefeitura de Barcelona revelaram na última quarta que por causa do crescimento de caso de coronavírus e do prolongamento das medidas de confinamento municipal o mais esperado é que o próprio clube decida adiar as eleições e busque uma nova data, que poderia não ser antes de abril

Joan Laporta já se mostrou totalmente contrário à possibilidade, assegurando que adiar as eleições “seria uma fraude à democracia” e dizendo ser “urgente que o clube tenha um governo”.

Víctor Font e Toni Freixa, por outro lado, coincidem em afirmar a necessidade de votar “o quanto antes”, mas por causa da situação sanitária não são contrários ao adiamento.

De momento, o Barça já tem candidatos oficiais à eleição – sem saber se ela poderá acontecer.