Barcelona desistiu de tentar tirar Alaba do Bayern ao saber de números de negociação com Real Madrid, diz jornal

O futuro de David Alaba é um dos grandes assuntos do mercado da bola no momento. Sem acertar a renovação com o Bayern de Munique e com vínculo só até o fim da temporada, o lateral-esquerdo/zagueiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E candidatos não faltam.

Os dois gigantes do futebol espanhol estariam de olho no austríaco, mas o Barcelona disse não à negociação depois que manifestou seu interesse ao agente do atleta, Pini Zahavi, e soube dos valores que envolveriam a negociação. É isso o que aponta o jornal Marca.

A situação seria diferente do Real Madrid, segundo a publicação. Os merengues veriam como possível a operação financeira para se reforçar com o austríaco de 28 anos, que também seria desejado por Paris Saint-Germain e Manchester United.

Contratado pelo Bayern em 2008, Alaba estreou profissionalmente pelo clube bávaro, o qual já defendeu em mais de 400 oportunidades, e só não esteve no elenco no primeiro semestre de 2011, quando jogou por empréstimo pelo Hoffenheim. Em Munique, o defensor conquistou nove títulos da Bundesliga, dois da Uefa Champions League, entre outros.