Barcelona lança camisa especial para El Clássico com as cores da Catalunha

Nesta terça-feira, o Barcelona anunciou uma novidade para o clássico contra o Real Madrid. Com o ídolo Puyol como modelo, o clube lançou uma camisa especialmente para esta partida. Além das tradicionais cores do time, adicionou as da bandeira da Catalunha também.

O torcedor que quiser levar para casa nova quarta camisa do Barça terá que desembolsar um valor de quase mil reais, devido à alta do Euro. A novidade será vendida de forma online e em apenas uma loja física oficial do clube. Outro detalhe do manto é que leva os dizeres “uma camisa que nos une”.

A partida entre Real Madrid e Barcelona está marcada para o dia 11 de abril, em Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Atualmente, as duas equipes ocupam a segunda e terceira posição da La Liga, respectivamente. O líder Atlético de Madrid está disparado na frente, e ainda tem um jogo a menos.