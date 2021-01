Barcelona não comprará Eric García, do Manchester City, em janeiro e vai esperar fim do contrato para trazê-lo de graça

O Barcelona não contratará o zagueiro Eric García, do Manchester City, neste mercado de janeiro, e aguardará o final da temporada 2020/21, quando acabará o contrato do atleta com os ingleses, para ratificar a chegada do reforço – isso se o novo presidente, que será eleito em 7 de março, considerar oportuno.

Para ser exato, o Barça não fará qualquer contratação em janeiro, a não ser em alguma condição excepcional.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Caso alguma situação inesperada ocorra, o Comitê Gestor do clube, dirigido por Carles Tusquets, teria que discutir as condições com os três candidatos à presidência (Joan Laporta, Víctor Font e Toni Freixa) para ver se todos estariam de acordo com o fechamento do negócio.

No caso de Eric García, apesar de haver uma aproximação com o City no sentido de contratar o atleta, o Comitê Gestor não chegou a um consenso entre os três candidatos.

Laporta, Font e Freixa estiveram reunidos com Tusquets na última quinta-feira, no Camp Nou, e chegaram a um acordo sobre realizar a eleição em 7 de março, mas não sobre o atleta dos Citizens.

Eric García durante jogo entre Manchester City e Porto, pela Champions Getty Images

“(García) Não virá. A situação econômica atual nos levou a descartar a contratação neste momento, pensando que, ao final da temporada, ele estará sem contrato e chegará de graça”, disse Laporta.

“O Comitê Gestor nos chamou, nos explicou que havia a opção de contratá-lo agora e apresentou o valor que deveria ser pago (ao City). Concluímos que, sendo um jogador em reta final de contrato, ele será trazido ao final da temporada, caso o novo presidente e a comissão técnica considerem certo”, acrescentou.

“E analisamos apenas o valor da possível contratação. Depois que ele chegasse, teríamos que adicionar ainda o salário do jogador. E a situação do clube, neste momento, está complicada e difícil”, finalizou.

Pelo time inglês, Eric García, que, curiosamente, é revelado na base do Barça, soma 7 partidas na atual temporada.

Ele está no clube de Manchester desde a temporada 2017/18, quando foi incorporado ainda na categoria sub-18.