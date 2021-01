Barcelona reencontra o Athletic Bilbao pela La Liga

A 21ª rodada do Campeonato Espanhol marca a reedição da final da Supercopa da Espanha entre Barcelona e Athletic Bilbao, neste domingo, no Camp Nou. Na ocasião, o Bilbao levou a melhor sobre o Barcelona e ficou com o título. Agora, as duas equipes vivem momentos diferentes na temporada.

O Barcelona vem embalado após a classificação na Copa do Rei e a série de vitórias na La Liga. Os catalães buscam manter o bom momento para não ver o líder Atlético de Madrid disparar na tabela.

Já o Athletic Bilbao faz campanha irregular na La Liga e está longe da zona de classificação para as ligas europeias.

O líder Atlético de Madrid tenta manter a boa vantagem para os rivais também no domingo: os colchoneros terão pela frente o Cádiz, fora de casa.

Já o Real Madrid segue sem ter Zidane no banco. Os merengues enfrentam o Levante, no estádio Alfredo Di Stéfano.

Confira os jogos da rodada:

Sexta-feira

Valladolid x Huesca

Sábado

Eibar x Sevilla

Real Madrid x Levante

Valencia x Elche

Villarreal x Real Sociedad

Domingo

Getafe x Alavés

Cádiz x Atlético de Madri

Granada x Celta

Barcelona x Athletic Bilbao

Segunda-feira

Betis x Osasuña