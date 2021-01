Barcelona tem ‘decisão iminente’ a tomar por joia de quase R$ 400 milhões do Palmeiras, diz jornal espanhol

Destaque da seleção brasileira sub-17 no título do Mundial, em 2019, e um dos nomes mais badalados das categorias de base do Palmeiras, o atacante Gabriel Verón chama a atenção dos principais clubes da Europa e deve ser alvo de especulação ao longo de todo ano de 2021.

Um dos gigantes que mantém a joia do Palmeiras na mira é o Barcelona. Segundo informações do diário catalão Sport, os blaugranas aguardam a resolução dos imbróglios internos na diretoria, que terá um novo presidente na eleição prevista para o dia 24 de janeiro, para saber se entrará ou não de vez na briga para ter Verón. O ex-presidente Joan Laporta concorre com Victor Font, Emili Rousaud e Toni Freixa para o cargo máximo do time espanhol.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

De acordo com a publicação, clubes como Manchester City, Juventus e Manchester United estão de olho em Gabriel Verón e sondam o estafe do atleta e o Palmeiras de tempos em tempos. Olheiros internacionais estiveram presente em São Paulo para acompanhar o desempenho do atacante durante o Campeonato Paulista de 2020.

O Sport trata Verón como um ‘diamante a ser lapidado’ e como um ‘destaque que aparece ciclicamente no futebol brasileiro’. A publicação ainda retrata que o Palmeiras espera lucrar mais na venda da revelação do que obteve com a ida de Gabriel Jesus para o Manchester City, em 2016.

play 1:02 Patrocinadora alviverde participou de ‘live’ nas redes sociais na última terça-feira

Naquele ano, o atacante da seleção brasileira foi negociado por 20 milhões de euros, cerca de R$ 121 milhões. A expectativa, segundo o Sport, é que o acordo seja fechado por, pelo menos, 32 milhões de euros, cerca de R$ 2016 milhões. A multa rescisória do atleta é de 60 milhões de euros (R$ 388 milhões).

O ESPN.com.br acompanha de perto a movimentação do mercado internacional para com as revelações palmeirenses. Recentemente, a reportagem apurou que o impacto da COVID-19 no futebol nacional obrigará o Palmeiras a colocar à disposição do mercado algumas de suas joias.

O nome mais cotado internamente para ser negociado é o do volante Patrick de Paula, que chegou a ser alvo do Benfica no segundo semestre de 2020, mas a proposta dos portuguese foi considerada baixa pela direção paulista.

play 1:00 Patrocinadora alviverde participou de ‘live’ na última terça-feira

Ao longo do último ano, a reportagem apurou que dirigentes internacionais estiveram no Brasil para acompanhar de perto o desempenho de Gabriel Verón. Um clube alemão, cujo nome não foi revelado, e o Everton, da Inglaterra, tinham interesse na contratação do atleta.

Porém, novamente, por conta da pandemia da COVID-19, o mercado internacional fez poucos movimentos de grandes contratações, o que acabou atrasando a ida de Verón ao futebol europeu.

Atualmente, a revelação palmeirense está no departamento médico se recuperando de uma lesão na coxa. Em 2020, Verón realizou 33 partidas e somou oito gols marcados, três deles na Conmebol Libertadores.