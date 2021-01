Barcelona tenta superar ressaca e grama sintética para evitar zebra contra o Cornellà, time que eliminou o Atlético de Madrid

No primeiro jogo do Barcelona após a traumática perda da Supercopa da Espanha para o Athletic Bilbao, a equipe de Ronald Koeman terá pela frente o modesto Cornellà.

A partida será válida pela 3ª fase da Copa do Rei, nesta quinta-feira, às 17h, com transmissão do FOX Sports e cobertura em vídeos do ESPN.com.br.

Com o objetivo de tentar recuperar o psicológico após o vice-campeonato, o Barça vai encarar um gramado sintético que está longe de ser parecido com o tapete de grama natural que o time costuma ter no Camp Nou.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Além da dificuldade de adaptação, os comandados de Ronald Koeman precisam entrar ligados para que não sofram da mesma forma que o Atlético de Madrid sofreu quando esteve no mesmo local.

A equipe de Diego Simeone foi surpreendida na fase anterior no duelo contra o Cornellà, perdeu por 1 a 0 e saiu mais cedo da Copa do Rei.

Em campo, o triunfo do modesto time veio logo no início. Aos sete minutos de jogo, Agus Medina cobrou uma falta para dentro da área e viu Adrián Jiménez desviar para fazer o único gol da partida. Depois do gol marcado, a equipe conseguiu se segurar durante toda a partida e saiu de campo com a vaga.

O Cornellà é um time da terceira divisão espanhola e faz uma campanha modesta. Em 11 jogos disputados, são três vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

A última partida foi no último domingo, no empate em 2 a 2 contra o Olot. A equipe saiu na frente com Eloy Gila, mas levou a virada com Juan Delgado e Jordi Xumetra. Já nos acréscimos, Agus Medina, o dono das bolas paradas do time, garantiu o empate em cobrança de pênalti.