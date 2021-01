Batwoman: 2ª temporada terá Máscara Negra como vilão

A 2ª temporada de Batwoman está finalmente chegando. Os novos episódios irão estrear em breve no canal americano The CW e foram produzidos pela Warner Bros. em parceria com a DC Entertainment. Entre as novidades da nova season, está o vilão Máscara Negra e a nova Batwoman.

Javicia Leslie no traje da Batwoman. (Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

A nova mulher mascarada

O seriado foi renovado em janeiro e viu a atriz Ruby Rose, que interpretava a protagonista Kate Kane, sair da série. Com isso, uma nova heroína precisou ser chamada: Javicia Leslie.

A atriz norte-americana irá interpretar Ryan Wilder, que irá assumir o papel de Batwoman. Wilder irá substituir uma Kane que está desaparecida no enredo da 2ª season.

Máscara Negra será o vilão da 2ª temporada

Além da nova protagonista, a série deve ter um novo grande vilão. A revelação foi dada pela showrunner Caroline Dries.

A criadora contou, em entrevista ao Entertainment Weekly, sobre a chegada do Máscara Negra e da sua gangue False Face Society. Ainda não foi anunciado quem irá interpretar o Máscara Negra na série, mas o personagem já apareceu no filme Aves de Rapina, interpretado por Ewan McGregor.

Dries também confirmou que os novos vilões trarão para Gotham uma nova droga, chamada de Snakebite. A luta contra a droga será o grande ponto da nova season, já que faz parte de problemas do passado de Wilder.

Isso porque a nova protagonista esteve na prisão. Mas, calma, Wilder nunca foi uma usuária de drogas, ela apenas se relacionava com uma pessoa que estava usando drogas, o que acabou levando a personagem para a cadeia injustamente.

A 2ª temporada de Batwoman irá estrear na TV americana dia 17 de janeiro, nos canais The CW. No Brasil, a nova season deve chegar dia 29 de janeiro na HBO e nos canais Warner.