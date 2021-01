Bayer Leverkusen faz gol de cinema, mas leva virada do Eintracht Frankfurt e se complica na briga pela ponta da Bundesliga

O Eintracht Frankfurt saiu atrás do Bayer Leverkusen, pela Bundesliga. Mas empatou ainda no primeiro tempo e virou logo no começo do segundo para conquistar a vitória em casa por 2 a 1 e assegurar a permanência na oitava posição. Já para o Leverkussen, o prejuízo com a derrota é um tanto grande. Brigando pela ponta com o Bayern de Munique, a equipe pode ser ultrapassada pelo RB Leipzig e cair para terceira.

Foi a segunda derrota seguida do Leverkusen, que estaciona em 28 pontos e antes tivera uma sequência de quatro vitórias. Já o Frankfurt, que soma 20 pontos, tem históricio inverso e vence seu segundo jogo após enfileirar quatro sem vitórias. O líder Bayern tem 30.

O gol que abriu o placar foi de cinema. Amiri recebeu enfiada por elevação de Wirtz na área, girou, avançou e, após dar um toque para se distanciar do goleiro Trapp, bateu de calcanhar para fazer 1 a 0, aos 9 (veja abaixo).

Não demorou, porém, para o time da casa conseguir o empate. Aos 22, Younes recebeu boa enfiada de Sow e bateu no canto direito para deixar tudo igual no marcador.

O Frankfurt cresceu no jogo após o gol, ficando mais tempo com a bola e determinando o ritmo do jogo. Mas não conseguia transformar volume em chances claras – muito menos em gols. Tanto que o gol da virada, aos 9 da segunda etapa, foi contra, anotado por Tapsoba.

“It’s too early to start talking about Goal of the Ye…” 😱😱😱 pic.twitter.com/0warMJLVIz — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 2, 2021

O placar adverso lançou o Leverkusen ao ataque, que tomou conta da posse de bola e passou o resto da segunda etapa no campo do adversário.

Mas, assim como o time da casa, o Leverekusen não conseguia transformar controle do jogo em gol. Tanto que mesmo recuado e lutando para manter a vitória, o Frankfurt sempre se manteve com mais conclusões a gol que os visitantes.

Jogadores do Eintracht Frankfurt comemoram gol de Younes (centro) contra o Leverkusen Getty Images

Outros resultados

Arminia 0 x 1 Borussia Moenchengladbach

Colônia 0 x 1 Augsburg

Hofeinheim 1 x 3 Freiburg

Werder Bremen 0 x 2 Union Berlin