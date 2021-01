Bayer Leverkusen vence o Borussia Dortmund e assume vice-liderança em noite de Haaland apagado

Na tarde desta terça-feira (19), pela 17° rodada da Bundesliga, o Bayer Leverkusen recebeu o Borussia Dortmund na BayArena e venceu por 2 a 1, com gols de Diaby e Wirtz.

Uma vitória seria importante para as duas equipes dentro da disputa pelo título. Quem vencesse o duelo assumiria a vice-liderança provisória da competição, empatando em pontos com o RB Leipzig.

O Bayer vinha de quatro partidas sem vencer na competição, depois de perder a liderança para o Bayern de Munique. O Borussia, por sua vez, tinha vencido Wolfsburg e Leipzig em sequência, mas tropeçou contra o Mainz no último final de semana.

Dentro de campo, a primeira boa chance veio dos visitantes. Aos 2 minutos, Haaland recebeu cruzamento rasteiro na área e conseguiu bom chute, mas que foi defendido por Hradecky depois de desviar na defesa.

Em seguida, o Leverkusen passou a dominar as ações da partida, abrindo o placar aos 14 minutos. Depois de falha na saída de bola do goleiro Bürki, Bailey fez belo lançamento para Diaby, que, livre, marcou na saída do arqueiro suíço do Borussia Dortmund.

Aos 23, após sequência de bolas rebatidas na área com Haaland e Reus, Meunier tentou cruzar na segunda trave, mais o atacante norueguês não conseguiu chegar na bola.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Mas o domínio foi mesmo dos donos da casa. A principal nova chance veio aos 44 minutos, no último lance da primeira etapa. A pressão do Leverkusen obrigou Bürki a fazer uma difícil defesa a queima roupa após cabeçada forte de Alario.

No segundo tempo, o Borussia Dortmund começou a tentar criar mais chances, em busca do empate. Aos 10 minutos, Meunier recebeu livre na área, tentou tirar de Hradecky, mas a bola subiu demais e foi para fora.

Outra boa chance surgiu aos 18 minutos, quando Brandt lançou Haaland no ataque, mas o camisa 9 teve seu chute travado pelo zagueiro Tapsoba. No minuto seguinte, o meia tentou novamente encontrar o atacante, mas também foi travado.

Mas as tentativas de Brandt deram certo aos 21 minutos do segundo tempo. O camisa 19 recebeu na entrada da área depois de falha da defesa do Leverkusen e chutou no cantinho para empatar. Foi o primeiro gol do meia depois de 30 jogos e justamente contra seu ex-clube.

No lance seguinte, a virada quase saiu. Bellingham tocou na saída do goleiro Hradecky, a bola sobrou para o autor do primeiro gol na segunda trave, mas ele foi mais uma vez travado, desta vez por Tapsoba.

Mas quem marcou o segundo foi o Bayer Leverkusen. Meunier falhou em momento que a defesa do Borussia Dortmund se abriu, Diaby deu bom passe para Wirtz, livre, que marcou o segundo, fechando o placar.

Haaland olha para o alto em partida do Borussia Dortmund Getty Images

Bayer Leverkusen 2 x 1 Borussia Dortmund

GOLS: Diaby e Wirtz (LEV); Brandt (DOR)

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Bender, Tah, Tapsoba e Wendell (Sinkgraven); Wirtz, Aránguiz (Demirbay) e Amiri; Diaby, Alario (Schick) e Bailey . Técnico: Peter Bosz

BORUSSIA DORTMUND: Bürki; Meunier, Hummels, Akanji e Guerreiro; Bellingham (Moukoko), Delaney, Sancho (Reyna), Reus (Tigges) e Brandt; Haaland. Técnico: Edin Terzic