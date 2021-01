Bayern abre 2 a 0, sofre virada impressionante do Borussia Monchengladbach e pode ver o RB Leipzig tomar a liderança

O Bayern de Munique enfrentou o Borussia Monchengladbach nesta sexta-feira (8) e busando manter a liderança isolada da Bundesliga. No entanto, mesmo após abrir 2 a 0, sofreu a virada por 3 a 2 e pode ver o RB Leipzig assumiu a ponta da competição.

Aos 19 munutos da primeira etapa saiu o primeiro dos visitantes. O árbitro assinalou penalidade após toque de mão de Neuhaus dentro da área. Na cobrança, o artilheiro Lewandowski não perdoou.

Aos 25, quase o segundo. Após cruzamento de Muller, o artilheiro polonês cabeceou e desperdiçou a chance do segundo.

No entanto, a vantagem bávara aumento um minuto depois. Goretzka recebeu de Sané, arriscou de fora da área e fez o segundo do Bayern na partida.

Aos 29, Neuer apareceu. Após cruzamento de Hofmann, Ginter apareceu no meio da área e cabeceou. No entanto, o goleiro alemão fez a defesa.

Mas, aos 35, o goleiro não pôde evitar o gol do Gladbach. Hofmann recebeu bola em profundidade de Stindl e dimunuiu o placar.

Aos 45 minutos, veio o empate. Novamente, a dupla Hofmann e Stindl voltou a aparecer. O atacante voltou a servir o meia, que marcou. O gol chegou a ser checado pelo VAR, mas foi validado.

Segundo tempo

A segunda etapa começou de forma eletrizante. Logo aos quatro minutos, o Borussia Monchengladbach virou a partida. Dessa vez, Hofman deu assistência para Neuhaus que, de fora da área, acertou o ângulo de Neuer.

br futebol bundesliga borussia monchengladbach virada impressionante bayern 080121 Getty Getty Images

Depois de levar a virada, o Bayern ensaiou uma pressão logo após sofrer o gol. No entanto, perdeu, seguidamente, chances com Sané, Pavard e Kimmich.

Somente aos 20 minutos da segunda etapa que Lewandowski voltou a aparecer. O polonês finalizou de pé direito, de fora da área, para fora.

Aos 26, o atacante teve nova oportunidade. Dessa vez, a chance foi desperdiçada de cabeça após cruzamento de Coman.

Com o resultado, o Bayern segue em primeiro, com 33 pontos. No entanto, caso o RB Leipzig vença na rodada, chegará aos 34 e tomará a liderança. Já o Borussia Monchengladbach está em 7º, com 24.

Borussia Monchengladbach 3 x 2 Bayern de Munoque

GOLS: Borussia Monchengladbach: Hofmann (2x) e Neuhaus; Bayern de Munique: Lewandowski e Goretzka

BORUSSIA MONCHENGLADBACH: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi e Bensebaini (Jantschke); Zakaria (Herrmann), Kramer, Neuhaus e Hofmann (Wendt); Embolo e Stindl (Wolf). Técnico: Marco Rose

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Pavard, Sule, Alaba e Davies; Kimmich, Goretzka, Sané, Muller e Douglas Costa (Coman); Lewandowski. Técnico: Hans-Dieter Flick

– O Bayern concedeu gols em seus últimos 10 jogos pela Bundesliga

– Último jogo do Bayern sem levar gols foi em outubro do ano passado

– Bayern voltou a perder após 20 jogos

– Borussia Monchengladbach não perde há 3 partidas

– Nos últimos 3 jogos, o Gladbach marcou 9 gols

Classificação

Borussia Monchengladbach: 7º colocado, com 24 pontos

Bayern de Munique: 1° colocado, com 33 pontos

Próximos jogos

Sábado, 16/01, 14h30, Stuttgart x Borussia Monchengladbach – Bundesliga

Quarta-feira, 13/01, 16h45, Holstein Kiel x Bayern de Munique – Copa da Alemanha

*horário de Brasília