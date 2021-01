Bayern consegue vitória apertada sobre o Freiburg na Bundesliga

Em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique confirmou favoritismo em casa, neste domingo, ao vencer o Freiburg. O visitante lutou e conseguiu bons contra-ataques, mas a estrela dos atacantes Lewandowski e Müller brilhou para garantir o triunfo do líder por 2 a 1.

Logo aos oito minutos da primeira etapa, o artilheiro do Bayern de Munique Robert Lewandowski recebeu passe de Müller na área adversária e girou para marcar com a perna esquerda. Os donos da casa dominaram a posse de bola e finalizaram 13 vezes contra o gol do Freiburg, mas não conseguiram aumentar a vantagem.

No segundo tempo, os visitantes melhoraram as ações de contra-ataque e conseguiram empatar a partida com Nils Petersen, que completou escanteio aos 17 minutos. O Bayern manteve o domínio da bola e, aos 29 minutos, retomou a vantagem no placar: Thomas Müller finalizou dentro da área do Freiburg depois de passe de Leroy Sané.

Pela 17ª rodada da Bundesliga, o Bayern visita o Augsburg às 16h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na WWK Arena. O líder da competição, com 36 pontos, busca mais uma vitória para manter a folga na ponta da tabela. Já o Freiburg, oitavo colocado com 23 pontos conquistados, volta para o estádio Schwarzwald, onde recebe o Frankfurt e procura retomar o bom momento que vivia.