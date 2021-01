Bayern de Munique sai atrás, vira e atropela o Mainz 05 com dois de Lewandowski

O Bayern de Munique voltou a atropelar na Bundesliga. Pela 14ª rodada, os bávaros venceram o Mainz 05, em casa, por 5 a 2. Kimmich, Sane, Sule e Lewandowski, duas vezes, garantiram os três pontos para a equipe de Flick.

Mesmo jogando fora de casa, o Mainz 05 que saiu na frente. Com 44 minutos, Burkardt e Hack já haviam feito dois gols e colocado os visitantes na frente com dois de vantagem.

No segundo tempo, porém, o dominante Bayern apareceu. Aos cinco minutos, Kimmich marcou após assistência de Lewandowski. Aos 10, foi a vez de Sané balançar as redes.

Aos 25 minutos, Sule virou a partida e colocou o Bayern na frente do placar. Aos 31 e aos 38, Lewandowski fez seus gols e fechou a goleada. Com a vitória, o Bayern continua na liderança isolada da Bundesliga, com 33 pontos.