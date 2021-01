Bayern e Dortmund venceram no domingo de Bundesliga; veja os melhores momentos dos jogos

Em casa, o Bayern de Munique contou com mais uma grande atuação do melhor jogador do mundo do ano de 2020 para conquistar mais uma vitória no Campeonato Alemão. Frente ao Mainz, os Bávaros tomaram um susto e foram para o intervalo perdendo por 2 a 0. No entanto, na etapa final, o rolo compressor de Munique passou e com dois gols de Lewandowski, um de Sule, um de Sané e um de Kimmich, o Bayern venceu por 5 a 2 e assumiu a liderança da Bundesliga. VEJA OS MELHORES MOMENTOS ACIMA!

GÜNTER SCHIFFMANN / POOL / AFP

BORUSSIA DORTMUND 2X0 WOLFSBURG

No retorno de Haaland após uma lesão que o tirou da reta final de 2020, o Dortmund demorou para engatar, mas venceu o Wolfsburg por 2 a 0, no Signal Iduna Park. Akanji marcou o primeiro aos 21 minutos da etapa final e Jadon Sancho, nos acréscimos, marcou o gol para matar a partida. VEJA OS LANCES ABAIXO